食藥署昨天召開專家審查會議，14位委員全數同意，確認高端疫苗具有保護效益，意即高端緊急使用授權（EUA）得以延續。中研院士陳培哲昨天接受本報採訪表示，高端疫苗11月中就要到期，這時候延長高端疫苗EUA沒有意義。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝坦言「他講的也沒有錯」。

王必勝表示，由於後續沒有採購，也有些屆效，實質上也沒有新的疫苗給大家施打；目前國內尚有40萬劑高端疫苗，大約在11月16日屆效，而現在已有Novavax疫苗進貨，有次單位蛋白疫苗接種需求的民眾可以使用。指揮中心發言人莊人祥指出，目前高端疫苗每天約接種400到500人次，約1000人次以下，目前以接種次世代疫苗為主。

王必勝今天再度表示「我認為高端疫苗是安全、有效、副作用小的國產疫苗」，並強調高端疫苗在疫情期間提供部分國人良好的保護力，也完成階段性任務，證明政府協助鼓勵廠商開發國產疫苗的方向是正確的。

外界關心，本次專家審查會議的紀錄及委員名單是否會公開？王必勝表示，依照之前的作業方式，之後會把會議紀錄公開在官網上，委員名單是匿名的，全程都有錄音；至於大家所提到要公開專家姓名，昨天對專家做了調查，絕大部分專家都反對。吳秀梅說，完成撰寫後，就會公布會議記錄。