歐特明電子（2256）宣布，獲頒亞洲科學園區協會（Asian Science Park Association簡稱ASPA）本年度首獎。

歐特明以視覺AI見長，應用在各種智慧生活領域，目前已經在車用領域成功開發L2＋視覺AI先進駕駛輔助系統、L4無人代客泊車AI感知辨識系統等，更發揮其影像技術優勢擴展到AR／VR領域，甚至是智慧醫療與智慧物流等需要視覺AI的相關應用。

歐特明執行長吳錫慶指出，歐特明視覺AI ADAS產品從2017年底已陸續量產供應兩岸車廠客戶，經過多年影像開發經驗與AI技術培植，產品也成功擴展至歐美日市場。

新竹科學園區管理局長王永壯表示，很高興看到竹科的廠商再度於國際上發光發熱。歐特明公司從一個小規模的新創公司，在竹科這個重視創新環境中逐漸成長茁壯，該公司具創新性及領先之車用影像和先進駕駛輔助系統（ADAS），因優越的技術獲得無數的專利及獎項，更在亞洲科學園區協會第25屆年會當中，獲得ASPA Awards的首獎，是竹科之光。