4大疫苗對中重症的保護力。（圖／指揮中心提供）

高端疫苗昨通過審查，疫情指揮中心今公布疫苗保護力數據，圖表中除了有高端在真實世界的保護力91.4％，還一併公布AZ、莫德納與BNT的保護力，由高到低為BNT95.8％、莫德納87.4％與AZ65.9％。值得關注的是，伴隨年齡層的不同，疫苗效力略有不同，但65歲以上的老年人打AZ，在真實世界的保護力僅46.2％，非常低。

指揮中心今（4日）公布4款疫苗的保護效力，從圖表中可見，在不分年齡的部分，AZ疫苗在真實世界中對於中重症的保護力是65.9％、莫德納87.4％、BNT95.8％、高端則是91.4％。簡單來說，疫苗效力由高到低分別是BNT>高端>莫德納>AZ。

根據圖表顯示，在18至19歲的年齡層中，疫苗對中重症的保護力BNT95.7％最高，第二名為高端93.6％，再來是莫德納91.1％，最後墊底的則是AZ疫苗78.9％。令人關注的是，疫苗對中重症的保護力，針對65歲以上族群的結果，AZ疫苗的保護效力暴跌僅有46.2％，其餘3款疫苗，不管是BNT（84.3％）、莫德納（90.5％）還是高端（87％），都有80％至90％左右的保護效力。

4大疫苗對死亡的保護力。（圖／指揮中心提供）

而疫苗對於死亡的保護力，不分年齡來看的話，保護力最高的是BNT95.6％，其次是高端90.3％，第三名是莫德納90％，最後則是AZ60.9％。