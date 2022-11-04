冬天快要來了！胸腔暨重症科醫師黃軒表示，秋冬來，雙毒也會來，當人體同時感染流感與新冠肺炎，死亡風險恐上升2倍，使用呼吸器的風險也上升了4倍左右。提醒民眾盡快接種流感與新冠疫苗，同時不要忘了戴口罩與勤洗手。

黃軒今在臉書發文表示，各國開始解封，有許多地方甚至已經開放成不用戴口罩，但過去3年來，流感病毒被強制防疫措施擋住了，今年大家應該要警惕「秋冬來了，雙毒也會來了！」研究人員提醒，新冠病毒＋流感病毒的發生比例恐從1％攀升到4.5％，將近4倍以上的增加，可能預測未來雙毒案例增加，重症案例也可能隨之增加。

黃軒分享國外研究指出，2020年有研究人員想知道「雙毒」是如何入侵體內的，因此使用老鼠試驗，結果發現感染流感病毒以後，會使新冠病毒更容易入侵身體，特別是肺臟，因為流感已經使肺損傷，讓ACE2接受器暴量增加，有利於新冠病毒侵犯。

黃軒接著分享韓國一則研究表示，研究人員發現感染「雙毒」的老鼠，會導致生病的時間拉長，因為當2種病毒（流感＋新冠病毒）同時出現的時候，會使T細胞和抗體低下，無法有效快速殺死新冠病毒。

黃軒也分享一則英國研究，感染新冠肺炎的確診者，又合併感染其他病毒的共有21萬人，而那些有「雙毒」同時感染的人，和只單獨罹患新冠肺炎的人相比，死亡風險上升了2倍，使用呼吸器的風險也上升了4倍左右。

黃軒指出，ACE2是細胞膜的受體，作用是穩定血壓與內分泌等功能。當肺細胞受到大量傷害，就會刺激ACE2接受器上升，維護體內的血壓與內分泌功能。年紀增加的時候，肺部或多或少都經歷過無數次的病毒發炎受損，老年人、有抽菸習慣的人、慢性病患者等，肺泡的ACE-2接受器是驚人的高，這時若有新冠肺炎病毒闖入肺泡，就會和大量增加的ACE2接受器接合。這也是為何上述3類人容易重症甚至死亡。

黃軒坦言，要避免雙毒發生，戴口罩、維持社交距離和勤洗手很重要。尤其是在人群湧擠，通風系統不好，不能保持安全距離的地方。此外，除了打滿3劑新冠疫苗之外，可以接種流感疫苗的人，還是快點去打好打滿吧！