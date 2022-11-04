阮經天（左）、林美秀多年後在螢幕前聚首。（灰人文化提供）

林美秀、動力火車、玖壹壹、范少勳的實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》以「社區再生」全新題材為主題，開幕當天，金馬影帝阮經天特地飛來員貝島為偏鄉再生努力，與林美秀這對當年火紅偶像劇《命中注定我愛你》母子搭檔，終於多年後在螢幕前聚首，相見時林美秀笑喊「我的軟八天」，並衝向對方大力抱緊處理。

餐廳開張在即，眾人為餐廳做最後佈置，春風身為業務經理，出了逗趣主意要好好宣傳餐廳！安排顏志琳穿上主廚袍拍攝帥氣的海報，張貼在餐廳各個角落，有各種異國氛圍的合成圖，未料海報張貼之後加上白布飄揚的戶外餐廳，竟顯得有一種「莊嚴」「珍重」的靈堂感，當場戳中眾人笑點「會不會有人過來包白包啊」。

未料開幕前一天就傳出壞消息：健志與阮經天在玩飛盤時，竟不慎扭傷腳踝，他當場跌了一大跤，痛得直飆淚，痛苦喊著：「我腿伸不直，完了！真的芭比Q了！」阮經天發揮同事愛，用推車組成臨時的輪椅，將健志送到港口搭船前往急救腳傷，因為成員意外受傷，也為開幕埋下一個未知的恐懼。