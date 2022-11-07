台北藍姓男子前年遇到酒醉女子獨自坐在路邊，他尾隨進入她房間內加以性侵，1個月後他又在路邊巧遇她竟又加以猥褻，台北地方法院斥責藍男犯後砌詞否認犯行，無有愧色，難認有悔意，依乘機性交罪等罪判刑4年4月。可上訴。

藍在2020年12月19日凌晨看到被害人獨自坐在路邊，已顯醉態並嘔吐，他隨同她返回住處，趁她因酒醉而不能反抗之際加以性侵；隔年1月17日凌晨1點多，他又在便利商店內巧遇她 ，即跟隨在她身旁。

被害女子要求藍男勿靠近並走入巷內躲避，但藍仍尾隨在後，上前環抱她並撫摸她身體；19日凌晨1點多，她下班返家後在她租屋處1樓發現藍坐在其住處樓下餐廳前座椅上，因不願與藍接觸遂轉往他處。

但藍男追上並不顧她以言語、手推表示拒絕，強行抱住她，親吻她臉部、嘴部，以身體磨蹭，以手撫摸她，案發後她報警處理。

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