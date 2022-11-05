並列台灣五嶽之一的北大武山，日前傳出有男子獨攀迷途，事後打電話求救，進一步聯繫才發現，他下山沒有頭燈，竟拿手機當照明，不僅在昏暗途中走岔、誤入叢林，加上沒有足夠手機電力可供聯繫，所幸最終平安下山，但檜谷山莊莊主直言，這是一起不該發生的山難。

莊主指出，當時接到泰武消防隊電話，指稱有山友走失，透過電話聯繫當事人，得知他有過34號自導式解說樁、最後水源，迷失步道約5至6分鐘，當時請他留在原地不動，並連繫救援人員出動找尋。

搜救人員從5.4K神木區開始吹哨，一路吹到6.2k，隨即得到微弱回應，並用燈光引導慢慢走回步道，成功完成救援。

莊主分析，53歲男子首次攀登北大武山，是他第5座百岳，凌晨4點半新登山口起登，走到5k把背包、包括頭燈留在步道上，只帶水跟手機上路，走到下午3點登頂，下山沒有頭燈拿手機當照明，昏暗之中走岔誤入叢林。

且報案時手機電源只剩10幾趴，莊主直言，倘若他有頭燈、手機電源足夠，絕對有把握用視訊帶他走上步道，或者說他有頭燈的話就不會走錯路。加上新登到三角點走了10個半小時，還沒有帶頭燈，就算他沒有走錯路，手機電源用完，難不成能夠向上天借月光？

莊主認為，體能不足、裝備不足、行程規劃錯誤，沒有離線地圖，登山新手從未來過北大武山，第一次就單獨挑戰單登，幾乎匯集全部可以犯的錯誤；如果有幾個登山的朋友，如果你有一點登山常識，都不至於會發生這麼離譜的事。

但他唯一做對的事情是偏離步道後幾分鐘之內，留在原地迅速報案，莊主也猜測，若沒有訊號，若一直往下走，以身上單薄的衣服跟沒有食物，故事的結局恐怕就要改寫。莊主提醒，北大武山的登山旺季就要來臨，能不能商量一下，把登山認真當回事。運氣會用完，福報會用完，到時候真的會玩完了！