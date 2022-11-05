YELLOW黃宣活潑扮投手，為完整人設要求還自帶補手。（羅永銘攝）

金音創作獎（簡稱金音獎）5日晚間於台北流行音樂中心舉行，雖然不似金曲獎有紅毯環節，故在服裝上面也相較於傳統三金服裝更加自由奔放，例如YELLOW黃宣在頒獎人訪問環節時，以棒球選手模樣亮相於背板中，為完整「投手」的設定還自備補手帶起現場的氣氛，不過他也透露這是後台背板限定的造型，實際上台還是會回歸「黃宣」的身份，不過也從此可知金音獎活潑的時裝風格。

?te壞特以Sandro灰綠色系西裝外套搭配CHARIES & KEITH墨鏡，演繹度假時髦風格。（羅永銘攝）

阿爆以周裕穎 Just in XX與排灣族工藝保存者 Ljavaus陳利友妹一起合作的服裝，擔任本屆金音獎主持人。（羅永銘攝）

此次以頒獎人身份出席的?te壞特，此次以Sandro灰綠色系西裝外套，內裡搭配繽紛的印花洋裝，配飾方面則搭配白色系的帽子、長靴，塑造一種時髦度假風格，與其放鬆、舒緩的音樂風格不謀而合;去年擔任金音獎評審團主席的阿爆，則穿上甫於臺北時裝週上登場的設計師周裕穎的作品，該套裝是周裕穎設計師與排灣族排灣族工藝保存者 Ljavaus陳利友妹合作的服裝，服裝印有排灣族傳統圖騰，如百步蛇、珠飾等，而阿爆他也為該套造型賦予「蛇（捨）我其誰」的含義，笑說「金音獎之後還是要找我吧！」

J.Sheon以Ferragamo暗藍色短夾克搭配黑色西裝褲。（羅永銘攝）

ØZI以暗黑眼妝預告接下來專輯風格。（羅永銘攝）

J.Sheon、ØZI則延續過往風格，前者以Ferragamo暗藍色短夾克搭配黑色西裝褲，保留以往的潮流感但又不失正式;ØZI則以黑色皮革外套搭配抽鬚牛仔褲登場，對於時尚細節也十分講究的他，指甲也特別選用黑色指甲油搭配，有趣的是臉上略帶煙燻妝的妝扮，他透露「這是跟我下一張專輯有關的新人設。」延續四月他所舉辦的藝術展概念所延伸的造型。