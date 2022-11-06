竹子為三峽五寮重要物產，小朋友透過彩繪竹竿，更貼近當地風土。（呂健豪攝）

新北市客家事務局今（6）日於三峽五寮國小舉辦「五寮創生嘉年華」，透過「創生特展」、「客庄餐桌」、「質感課程」與「特色市集」等四大主軸，以地方創生精神，來彰顯五寮客庄山林的珍貴歷史、人文及產業風土資本，期待開啟更多人對這個客家聚落的認識與想像。

由新北客家局推動的「打造北北基客家第一庄—山客再現駐地計畫」，至今屆滿1年，為了彰顯創生團隊長期在地蹲點、深耕的成果，客家局特別在今天結合五寮國小親子日，舉辦「五寮創生嘉年華」活動，透過「五寮走讀」、「在地食農創生講座」等與地方深度連結的知性課程，來展現該地客家庄的人文風土特色。

客家局長林素琴表示，三峽五寮里擁有超過六成的客家人口，不僅是新北市客家族群人口密度最高的鄰里，更是市府極力推廣的客庄重點區域；歷經歷史的流變、族群的遷徙及與獨特地景地貌的交互影響之下，逐步形成「客家孤島」情勢，為全台各地擁有相似背景的客家庄，起了關鍵性的參考價值。

因此，五寮創生成果展辦理的意義不凡，不僅於特展中歸納出五寮歷經時代變遷、逐步清晰的歷史定位，更透過人、地、產的整合、嘉年華形式的包裝，讓外界對於五寮有更深一層的認識。

其中，以「大師領青創」為核心思維的「五寮客庄風味餐桌」，便是邀請全球中華文化藝術客家文化薪傳大師郭敏昌（阿全師）與三峽在地廚藝達人鍾雨芯聯手，以五寮在地綠竹筍、桂竹筍，結合三峽黑豬、土雞及碧螺春等在地食材，打造深具地方特質的風味料理。

在質感課程方面，也特別規劃結合在地生態、考量地方需求的實作工作坊，包含陶冶藝術涵養的植物流體和泥板畫，及由在地達人領軍的「小黑蚊萬用膏」課程，將地方創生落實於生活中，傳遞五寮豐沛的發展潛質及地方魅力。