新北市一家炸物店遭到爆料，指出有患有唐氏症的孩子在消費時，因為買了40元的炸物想給阿公阿嬤吃，但忘記帶錢包，不料老闆直接報警處理，家長趕往現場後，老闆還嗆聲「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢！」。立委王婉諭聽聞此事後非常痛心，她說：「一個國家的進步程度，取決於我們怎麼對待最弱勢者」。希望台灣社會能築起友善的安全網，接住真正需要協助的人。

王婉諭表示，2013年時，高雄曾發生一起唐氏症患者到麥當勞消費，卻遭店經理謊稱「有流浪漢鬧場」為由報警驅趕。這件事在當年引發了軒然大波，最後台灣麥當勞最高主管出面道歉才終於落幕。而昨天最令人心碎的是，忘了帶錢包的唐氏症少年發文說，「我自己不好，也不要再買東西了...」，聽了非常心酸。

王婉諭說，唐氏症患者又稱「慢飛兒」，他們的成長與發展雖然相較一般人來得遲緩，但透過後天的教育與學習，仍然可以強化自立生活的能力。我相信，從可以踏出家門到自主購物，背後一定是付出了非常非常多的努力，卻在這次的事件中重挫了信心，這對孩子本身、或是整個家庭而言，都是再度的傷害，甚至可能要花費更長的時間來修復。

王婉諭強調，一個國家的進步程度，取決於我們怎麼對待最弱勢者。很多時候，只要社會更多一點的包容與耐心，就可能去擁抱更多與眾不同的孩子們，讓他們也能擁有自在的生活。需要協助的人沒有做錯事，錯的是歧視與不諒解。我衷心希望這樣的事件不再重演，也希望台灣社會能夠築起友善的安全網，接住真正需要協助的人。