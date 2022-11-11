陳紀孝為韓世傑打理喪服。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真）

曾獲得2018年全國孝行獎的韓世傑，多年來一人擔起養家責任，靠著夜市擺攤賣臭豆腐，來養活有中度智障的母親及姊妹3人。近日患有中度智障的母親過世，韓世傑無力負擔龐大的喪葬費用，殯葬業者陳紀孝聽聞後，便扛起後事責任，讓韓母能夠順利走完人生最後一哩路。

韓世傑的父親為老榮民，退伍後在大樓擔任清潔工，多年前因病過世後，韓世傑便扛起一家之主的責任，靠著在夜市販賣臭豆腐，養活母親與姊妹；但母親驟逝，韓世傑微薄的營收難以負擔喪葬費用，使得韓世傑相當苦惱。

曾多次幫助榮民打理後事的殯葬業者陳紀孝，聽聞了同為榮民子弟韓世傑的困境，陳紀孝爽快地接下責任，在了解韓世傑一家的身世背景後，陳紀孝也被動容，特別為韓母做SPA，當作告慰一生辛勞的韓父及肯定韓世傑的孝行。

「媽，一路好走，請放心，我會照顧姊姊妹妹的」韓世傑帶著姐姐與妹妹在母親遺照前說著，要母親放心地飛翔；韓世傑看見母親後事有了著落，總算放下心中的大石頭，韓世傑也相當感謝不具名人士的幫助，多次詢問陳紀孝背後的善心人士究竟是誰，但陳紀孝仍不願多做透露。

「這些人不分達官貴人或販夫走卒」陳紀孝表示，這些人來自各行各業，有平凡的上班族、政界人士、企業家，沒有任何的組織團體，但他們都一再交代，如果遇到無力處理後事的家屬，一定要跟他們告知，讓他們能夠盡棉薄之力，來幫助這些個案。

陳紀孝感動的說，每個善心人士都只是想用自身的能力去幫助他人，還一再提醒不要有感謝狀，更不要將名字露出，陳紀孝對於這些默默給予協助的善心人士，深感謝意，也感受到台灣處處有溫暖的力量。