高雄市仁武吳姓男里長候選人涉嫌透過陳姓樁腳買票。橋頭地檢署日前指揮法務部調查局高雄市調處、仁武警分局等，通知吳男與樁腳等21人到案說明。檢方訊後，認為吳男與陳姓樁腳有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君與檢察官謝欣如、鄭子薇、鍾葦怡、陳韻庭、施佳宏於11月14日至15日指揮高雄市調查處、仁武分局及橋檢查賄專責隊偵辦此里長候選人賄選案件。

經查，吳男透過陳姓樁腳，向林姓選民等人以每票新台幣2000元的代價買票，請選民支持吳男，專案小組共通知21人到案說明。檢察官訊後，依違反公職人員選舉罷免法，認為吳男與陳姓樁腳犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

檢方表示，橋頭地檢署自今年10月24日起成立選舉查察聯繫中心，由專責人員24小時接聽檢舉電話，對於檢舉人身分都會嚴謹保密，再次呼籲民眾勇於檢舉不法，檢舉專線 0800-024099 撥通後按4。