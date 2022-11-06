2022經典泰迪熊裝置展即日起至12月11日在新營文化中心1樓兒童閱覽室登場，11月11日在新營南瀛綠都心公園還有8-10米高的8座泰迪熊充氣裝置與民眾見面。台南市長黃偉哲表示，經典泰迪熊來強勢接棒迪士尼，快來跟你的熊麻吉合照吧。

黃偉哲今(6日)在臉書粉專貼文表示，經典泰迪熊強勢接棒迪士尼，快來跟你的熊麻吉合照吧。2022經典泰迪熊裝置展已經開跑囉，各種可愛的泰迪熊都在新營文化中心一樓兒童閱覽室迎接你的到來，喜歡泰迪熊的大朋友小朋友千萬不要錯過了。

黃偉哲接著表示，從下周五（11日）開始，還有大型充氣泰迪熊要跟大家見面，有8至10米高的「精典泰迪熊」、「英國衛兵熊」、「國王泰迪熊」，以及3米高的英國熊、魔術師熊、棒球熊、原民熊與飛行員熊，共8座泰迪熊充氣裝置，就在南瀛綠都心的陽光大草坪，讓你這個年底相機快門拍不停。

網友回應表示，「泰迪熊展來台南了！真讚！一起去台南旅遊觀賞喔！」、「衝一波，走一趟啦」、「好可愛的泰迪熊」、「讚，不錯唷」。