台中市政府警察局交通警察大隊統計，今年1月1日至10月31日，取締未滿18歲青少年無照駕駛3653件，較去年同期3196件，增加457件，增加比例為14.3％，為有效降低青少年無照駕駛行為，持續加強防制青少年危險駕車，將實施各項執法作為，稽查未滿18歲青少年無照駕駛行為，並與教育局合作，進行校園宣導，勿無照駕駛。台中市政府警察局交通警察大隊統計，今年1月1日至10月31日，取締未滿18歲青少年無照駕駛3653件，較去年同期3196件，增加457件，增加比例為14.3％，為有效降低青少年無照駕駛行為，持續加強防制青少年危險駕車，將實施各項執法作為，稽查未滿18歲青少年無照駕駛行為，並與教育局合作，進行校園宣導，勿無照駕駛。

青少年日常生活駕駛車輛頻繁，交通法規及駕駛技術均尚不熟悉，經統計111年1月1日至10月31日，共取締未滿18歲青少年無照駕駛3653件，較去年同期3196件，增加457件（增加14.3％）；市警局為有效降低青少年無照駕駛行為，持續加強防制青少年危險駕車暨利用各項執法作為加強稽查未滿18歲青少年無照駕駛行為。

另從教育層面維護青少年行車安全，市警局與市政府教育局持續橫向聯繫，每月均彙整青少年相關無照駕駛名冊通知教育局，由教育局透過學籍系統掌握學籍，通知校方及家長進行後續訪談及輔導作為，落實教育、宣導，以有效防制無照駕駛行為。

交通警察大隊表示，青少年無照駕駛常容易因誤判車（路）況、易有駕駛經驗不熟練或超速行駛等狀況，而導致憾事發生，大好青春從此消殞，是國家嚴重的損失，警方會持續稽查取締青少年無照駕駛，警方也提醒駕駛人考取合格駕照後才能上路，並遵循交通安全規則行駛，並提醒民眾酒後不開車，多利用大眾交通運輸工具或指定代駕，以確保自身及其他用路人安全。