航展超燃陣容公開!殲-20首降珠海展場 大仰角拉起.斜半滾等高難度飛行引爆全場

做為全球少數幾款已服役的第5代隱形戰機，中共的殲-20已經是解放軍先進科技與戰力的標誌性裝備。第14屆中國航展中，將首次以靜態展示方式與參觀者近距離接觸，殲-20的總工程師、中科院院士楊偉在中國航展前的記者會上表示，中國航空工業能力不斷的提升，「在不久的將來，我們也許會看到30系列、40系列、50系列」。

據《環球時報》報導，殲-20曾多次在實戰化的演訓中有亮眼表現，未來的發展計劃自然引發各界關注。11月7日在航空工業集團有限公司舉行的中國航展新聞發佈會上，航空工業集團副總經理說，這些年來，中國航空工業陸續推出了「20系列」，在發展20系列的過程中，按照國家的戰略需要和部隊的要求，航空工業也在不斷提升能力。

殲-20總工程師楊偉說，中國航空工業能力不斷的提升，不久將來也許會看到航空裝備有30、40、50系列。（圖／環球時報）

楊偉表示，近些年殲-20支持部隊形成更強的戰鬥力。2016年殲-20首次亮相珠海，駕駛殲-20戰機的飛行員還是試飛員，而到了18年和21年，包括今年航展，殲-20飛行員都是空軍戰鬥機飛行員。他說，「這一次殲-20在預熱階段開展檢驗性飛行的時候，我還不知道飛機都落地了，以前是不讓落地的。」「此前空軍發言人曾表示，中國第5代戰機殲-20已經遍佈『東南西北中』，這表明在祖國的任何一個角落裡，在任何一片天空中都有殲-20的身影。」

楊偉說，這一次殲-20在預熱階段開展檢驗性飛行的時候，我還不知道飛機都落地了，以前是不讓落地的。（圖／新華社）

楊偉認為，在演訓過程中，部隊的作戰能力得到大幅度的提高，經過6年的裝備，整個部隊的飛行員和飛機的戰鬥力、數量、規模、能力都得到大幅的提升。

他還強調，裝備本身要不斷的發展，包括美國的第5代戰鬥機F-22，現在還在進行能力增量計劃，F-35現在還在開發block4版本，俄羅斯的蘇-57雖然尚未大批量裝備，但新構型的蘇-57前段時間剛剛首飛。「所以殲-20也是一樣，要像win8、win9、win10一樣，殲20也會有1.0、2.0、3.0版本，不斷的提升我們的能力，特別是在這些年進行的對抗性空戰演訓過程中，一些新的發現，新的理念，我們會不斷的注入到已經裝備的殲-20和正在研製生產的殲-20中。」

楊偉說，要不斷地提升殲-20融入大體系作戰的能力，未來的戰爭不是單打獨鬥，而是體系的對抗。「這個體系有小體系和大體系之分，殲-20四架編隊是一個體系，殲-20和其他的戰機例如殲-10C和殲-16搭配就是另一個體系。包括前段時間媒體還報導了殲-20和無人機搭配，這又是一種體系，這些都是航空裝備的體系。另一方面我們也會融入陸海空天體系，發揮體系作戰效能，包括融入像 AI的技術以及認知技術這樣最新的技術。」

楊偉總結稱，這些方面實際上都是「延長線」，一方面要做實做長，另一方面還要實現跨越式發展。「特別是趁著20大的東風，針對建軍百年目標加速進行航空裝備的發展，在不久的將來會看到30系列、40系列、50系列，這是我們的使命，更是我們的職責。」