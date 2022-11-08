宇舶Big Bang e 2022 FIFA 世足限量錶，有30餘種錶盤設計可供選擇。（HUBLOT提供）

擁有10億觀眾的FIFA世界盃足球賽（FIFA World Cup 2022）即將在20日登場，這場被譽為全球收視率最高的運動賽事，將由宇舶錶（HUBLOT）榮任官方計時，品牌也早已準備就緒，研發專為球賽打造的Big Bang e 2022 FIFA世足賽限量智能錶，錶殼以主辦國卡達的紅色為主題色系，全球限量1000只。

Big Bang e 2022 FIFA世足賽限量錶可提供個性化設計，有數十款錶盤選項，官方版本為卡達國旗色調，以紅色錶盤搭配黑深橡膠錶帶，其配色靈感源於今年主辦國卡達的國旗顏色，另可自行選擇32個參賽國家代表色系的錶盤和錶布，融入瘋世足激烈賽事的情境當中。

今年是宇舶錶連續四屆擔任世足賽的官方計時，研究設計的FIFA世足聯名錶和裁判鐘，將提供129名裁判佩戴，作為64場比賽勝負的關鍵判決工具，該款腕錶可即時與世足賽事串聯，每場比賽開始前15分鐘，會先提供雙方球隊陣容及球員資料，比賽進行時還可同步掌握比賽進度，球員進球時螢幕會顯示球員名字和播放進球動畫，十分有趣。