預拌混凝土廠國產(2504)前3季合併稅後淨利35.37億元，較去年同期增加14.12億元，年增66.45%；前3季每股盈餘2.94元，創歷史同期新高。

國產受惠第4季進入預拌混凝土傳統旺季，10月合併營收19.55億元，月增11.66%、年增1.88%；前10月合併營收174.64億元，年減1.74%。其中與混凝土相關的本業，10月份國內銷售金額達到14.81億元，營收持續維持高檔。

國產旗下全台擁有45.7萬坪的資產，經過數十年的購入，包括位於精華區的南港大型開發案、台南新地王平實營區重劃區旁的國賓影城南風村等龐大資產，其中位於南港的大型開發案即將在本月22日舉辦正式的動工典禮，潛在開發利益相當龐大。

因應科技建廠與台商回流設廠需求，除了全台各地的科學園區不斷擴大規模，經濟部也主動規劃設置產業園區，讓大高雄與大台南形成半導體S廊道，同時持續北延嘉義、雲林科技園區，招商作業啟動、產業軸帶成形，成為台灣西部科技廊道樞紐。而國產建材實業在全台擁有業界最多的混凝土廠，針對各個區域都能以3~5座混凝土廠進行協同作業與大量澆築，因此這些優勢不斷獲得全台眾多須要品質、又要短時間大量澆築的科技建廠與指標建案青睞，不斷創造營運高峰。