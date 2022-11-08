尖石國中體育班9年級湯承恩曾是被列為失蹤人口的中輟生，在教練謝俊漢和師長的鼓勵陪伴下，在田徑場上找回自信，更願意對自己的人生負責。今年8月起，湯承恩接連在大型比賽嶄露頭角，金牌拿到手軟，最近參加全國中學田徑錦標賽，更勇奪國男1500公尺的金牌，未來還有更多的賽道等著他去征服。

湯承恩之前在其他鄉鎮就學時，因年少愛玩，經常蹺家，甚至一度被列為失蹤人口。謝俊漢說，今年2月父母讓湯承恩轉學回到尖石國中，4月底因疫情實施線上教學，讓他再度從學習的體制脫隊，度過一段「什麼都沒差」、「很多與事他無關」的迷惘期。

看中湯承恩擁有運動的潛質，謝俊漢從今年5月起，便讓湯承恩與其他5名體育班學生住在他家。透過持續的生活、食宿、訓練，加上謝俊漢的關心與照顧，湯承恩才開始認真穩定的訓練，並漸漸改變，學會為自己的行為負責。在跑步方面，謝俊漢表示湯承恩確實有很強的爆發力，訓練雖辛苦也堅持不放棄，平日練跑步時常以高中體育班的同學為榜樣，展現高度的企圖。

湯承恩在8月中旬參加新竹縣全縣運動會，跑出國男 800公尺和1500公尺雙料冠軍。9月全國賽初試啼聲，就在桃園全國田徑分齡賽，得到U15組1500金牌。10月參加新北城市盃全國田徑公開賽，獲得1500公尺冠軍。11月再獲全中錦1500公尺金牌，捷報不斷，屢獲佳績。

湯承恩表示，接下來的目標放在明年全國原住民運動會以及新竹縣主辦的全中運，希望能奪得佳績。湯承恩說自己過去他讓家人、師長擔心，未來會繼續努力，成為他們的驕傲。