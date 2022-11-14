木柵高工製圖科晏緒恩同學自小罹患神經纖維瘤（俗稱象人elephant man)，出生時左臉明顯腫大，因為外表的差異與一般人不同，國中時被同學羞辱、歧視、霸凌，甚至在公車上還被調皮學生嘲弄，上述種種不愉快的經驗，讓緒恩同學極度自卑。進入木柵高工後經由師長鼓勵，緒恩擔任服務志工，建立樂觀進取、奮力不懈的態度。透過技能訓練找回自信，發展自己專業才能，閃耀自我，緒恩的故事值得大家學習。

木柵高工製圖科晏緒恩同學不輕言放棄的個性值得大家學習。(照片/臺北市立木柵高工提供)

緒恩同學於108學年度進入木柵高工製圖科就讀，初期其容貌確實讓許多同學感到驚訝與憐惜，然她不畏外貌的異樣，用她的熱忱、努力與自信，讓學校師生感到尊重與肯定。她參加了學校最辛苦的環保志工隊，每日從早到晚主動作環境衛生及資源回收工作，成為學校環衛社團重要幹部，負責帶領學弟妹，尤其在學校辦理各項活動時，皆可見其不辭辛勞、汗流浹背在校園各角落作環境維護工作，受到同學及師長極大肯定。後來更獲得學校推薦，榮獲臺北市109學年度教育關懷獎。也因為其在公共服務的無私表現，以第一高票獲選推舉代表本校獲得今年臺北市畢業生市長獎。

木柵高工製圖科晏緒恩同學於111年11月6日獲得第17屆全國身心障者技能競賽「CAD機械設計製圖」職類金牌。(照片/臺北市立木柵高工提供)

緒恩除富有服務的熱忱外，她更努力專研於學業及電腦繪圖設計專業技能學習，增強未來的就業的競爭力。緒恩高一高二參加校內競賽，爭取成為本校製圖科培訓技能選手，緒恩參加第51、52屆全國技藝競賽北區初賽，於 52屆全國技能競賽北區分區初賽獲得優勝，取得決賽資格。代表學校參加110學年度全國工業類科學生技藝競賽，這些競賽雖未能名列前茅，然其不灰心，再接再厲，終日在學校勤練電腦輔助繪圖技能。皇天不負苦心人，於111年11月6日獲得第17屆全國身心障者技能競賽「CAD機械設計製圖」職類金牌，獎金12萬元。汗水與毅力，成就了今日的成功，未來緒恩有機會保送臺灣科技大學或臺北科技大學等國內頂尖科技大學，開創她未來更輝煌的人生旅途。