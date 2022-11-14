在2022亞洲拳擊錦標賽獲得1金3銅的中華拳擊代表隊，14日載譽返國，代表中華拳協許明杰理事長接機的副理事長彭臺臨表示，這是許理事長今年5月上任後第一場國際錦標賽，包括抗癌成功的女將陳念琴奪金及男子選手賴主恩摘銅，以及女子54公斤級黃筱雯和60公斤級吳詩儀都摘銅，為明年杭州亞運奪牌計劃注入一劑強心針。

中華拳擊代表隊5男5女共10位選手，參加10月30日到11月13日在約旦安曼舉行的2022年亞洲拳擊錦標賽，斬獲1金3銅及2個第5名，總成績僅次於2019年亞錦賽的1金3銀2銅，但單就男子選手而言則是史上最佳。

總教練柯文明表示，參賽5名男子選手共寫下6勝5敗，締造中華拳擊隊男子拳手在亞錦賽史上最佳成績，尤其賴主恩在63.5公斤級個人打下3勝1敗，更是前所未有，也創下台灣男子拳手11年來首次在亞錦賽奪銅紀錄。

此外，柯文明也認為51公斤級杜柏緯1勝1敗，57公斤級李承威2勝1敗，各獲得第5名同樣功不可沒，他補充，這兩個量級高手如雲，奧運、世錦賽前兩名都來自亞洲，場場都是硬仗，杜柏緯只是國家儲訓選手，李承威則是陪練員，卻表現超水準，「 希望國訓中心儘快讓他們成為正式培訓選手，加重榮譽感。」

柯文明也提到，陳念琴拿到個人第1面亞錦賽金牌，證明她走出谷底，攀向另一座顛峰，不只是抗癌鬥士，也用生命展現韌性，也感謝體育署和國訓中心的全力支持，也讓他們能無後顧之憂地勇往直前。

從東京奧運前發現罹癌，到備戰奧運，再從奧運失利重新出發，陳念琴度過拳擊生涯最辛苦的一年，她表示：「現在體能已慢慢回來，就快追上顛峰時期了，下一場重要的比賽是明年杭州亞運。」對於身體狀況，陳念琴透露，目前仍需定期追蹤身體，暫無問題，她將全力以赴、瞄準杭州亞運為國爭光。

代表中華拳協接機的副理事長彭臺臨則說，中華拳協理事長許明杰因公忙碌，但仍抽空為國內拳運規劃藍圖，且非常關心選手狀況，特別指派他前來接機，為選手加油打氣，「亞錦賽是許理事長上任後的第一場國際賽，選手成績獲得重大突破，理事長的慷慨解囊大力支持，已成最有力後盾。

彭臺臨也勉勵今年在世錦賽奪冠，但在亞錦賽止步8強的林郁婷，「林郁婷在世錦賽先後贏得3金，是世錦賽我國最多金選手，可是去年的東京奧運和今年亞錦賽，都提前出局，我們必須找出原因，不讓憾事一再發生。」

中華拳擊隊教練團與拳協副理事長彭臺臨（右3）合照。（中華拳協提供）

2022拳擊亞錦賽金牌選手陳念琴（左）與中華民國拳擊協會副理事長彭臺臨（右）。（中華拳協提供）