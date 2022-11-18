黃鐙輝（右）示範拳擊。（公視台語台提供）

藍葦華飾演退役冠軍拳擊選手。（公視台語台提供）

黃鐙輝化身「台版洛基」在公視台語台全新熱血電影《拳職人員》飾演國中拳擊校隊教練，帶著一心想要打拳的侄子朝向拳擊冠軍之路，18日他和飾演哥哥的藍葦華合體，在TMMA忠孝館，現場示範拳擊動作。

戲裡黃鐙輝想練拳遭藍葦華反對，但2人在生活中都不會反對小孩的興趣，黃鐙輝透露兒子想當電競選手，每天在家打電動，他自己也愛玩，甚至激動飆髒話罵隊友，遭鄰居誤認是在罵老婆。

黃鐙輝直呼受不了「豬隊友」打電動時的愚蠢行為，因此氣到狂罵，聲音大到鄰居都聽得到；有一次鄰居很不好意思地問黃鐙輝的岳母：「你們家還好嗎？」才知道誤會大了。藍葦華的大女兒就讀北藝大，有望繼承演員衣缽，他表示現在不會特地帶女兒一起演戲，「先靠自己努力，她喜歡才會有熱情，遇到挫折才不會放棄。」

黃鐙輝為了角色練拳擊都練到吐，苦笑說剛進入《拳職人員》劇組時才剛拍完《綠島金魂》，綠島拍戲不小心弄傷的腳底板還沒復原。本來拜託導演黃柏蒼演員訓練不要太激烈，沒想到拳擊訓練一次2、3小時，一開始就是跳繩，「跳一下就痛一下！」他形容訓練過程比當兵還累，「人生最累體驗！拳擊是超級高強度有氧，剛開始都練到吐！」

雖然訓練吃了很多苦，但是他覺得最困難的是教導拳擊，「我必須在有限的時間內，立刻把學會的拳擊技巧融會貫通並配合劇本詮釋，要花更多時間向教練請教拳擊的知識、觀摩教練的日常。」

相對黃鐙輝，角色設定是退役冠軍拳擊選手的藍葦華，卻不用接受拳擊訓練。導演黃柏蒼透露：「他比較需要的是心境上的功課，我安排他去北體大技擊系找退役的前國手作心得分享交流。」藍葦華坦言，最困難的是要呈現角色的頹廢感，笑說：「就一直喝啤酒啊！為了呈現角色的無力感，喝完了導演就會要求再去買。第一次因為角色關係，每天在現場一直喝啤酒，滿特別的。」

在片中有多場兄弟衝突場面，黃鐙輝稱「都是來真的」，包括一場被藍葦華直接巴頭的戲。他坦言，來真的比較可以感受到真實的情緒，給出最真實的表演詮釋，「當下覺得他真的想殺了我，他真的很氣！」導演黃柏蒼透露：「劇本只有一句話，讓他們自由發揮，跟劇本完全不一樣！」

在《拳職人員》與黃鐙輝、藍葦華互動最多的，是來自小港國中拳擊校隊的陳建宇。黃鐙輝笑說，原本不以為意，想說國中生能有多大力氣，「他的拳頭威力直接穿透我的拳套，所以不要跟拳擊手打架！」藍葦華則是因為片中父子角色關係緊張，刻意減少相處，製造距離感，「加上每次拍攝我都結屎臉，他還滿怕我的，效果有達成！」

《拳職人員》11月19日晚間9點於公視台語台14台首播、公視＋同步上架。