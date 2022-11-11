中華隊此次派出男女共10位選手前往約旦安曼參加2022年亞洲錦標賽，陳念琴今天在女子70公斤量級金牌戰5比0輕鬆擊敗泰國選手拜松，拿下對戰3連勝，而且生涯首次在亞錦賽封后。除了陳念琴外，男子選手賴主恩、東京奧運銅牌女將黃筱雯與吳詩儀也先後獲得銅牌，總結中華隊此行1金3銅作收。

陳念琴過去曾2度參加亞錦賽，2017年報名女子75公斤量級，獲得銅牌；2019年勇闖女子69公斤級決賽，可惜最終不敵大陸好手谷紅，無緣站上最高頒獎台。

陳念琴此次一路過關斬將，今日面對泰國21歲名將拜松，雙方在今年4月泰國公開賽交手，陳念琴5比0獲勝，拿下冠軍。今日陳念琴依舊掌握住絕大部分攻勢，打得對手節節敗退，最終陳念琴5比0輕鬆勝出，取得對戰3連勝。

就在陳念琴11日贏得亞洲拳擊賽女子70公斤級金牌後，台灣青年拳擊代表隊一行、包括3名教練、11位選手，訂晚10時15分從中正機場出發，參加13日至27日在西班牙阿利坎特舉行的「2022年世界青年拳擊錦標賽」。本次賽事有超過650位選手參賽，盛況空前，賽事競爭激烈程度不在話下，蕭璜議總教練臨行前表示，此行鎖定兩面女子獎牌，並累績實戰經驗，培養世界級女子拳手接班人。

11位選手中包括6男5女，來自四所大學和五所高中職，其中3女1男是今年5月在「2022年世界中等學校運動會」奪牌選手，包括女子63公斤級金牌吳瑀捷、女子54公斤級銀牌游晨妤、女子50公斤級銅牌劉宇珊，及男子54公斤級銅牌賴彥霖，他們也是此行奪牌希望所繫。

此外，女子48公斤級郭怡萱、57公斤級邱智琳，及男子51公斤級邱正、57公斤級李貞學、63.5公斤級林俊佑、71公斤級張宇賢、75公斤級洪冠騰，都是選拔賽優勝，堪稱一時之選，並在10月24日至11月9日假台體大集訓17天，保持高昂的士氣和顛峰狀態。蕭璜議強調，青年國家隊是銜接國家隊的重點選手，需要更多國際賽事，累積實戰經驗，培養接班能力。「昨天剛在亞錦賽贏得男子63.5公斤銅牌、寫下11年最佳成績的賴主恩，一路打敗阿富汗、吉爾吉斯、伊朗等勁敵，就是不斷地在國際賽磨練而養成。」

台灣青年拳擊代表隊訂11日晚10時15分搭乘阿拉伯合大公國航班經杜拜及巴塞隆納，再轉小型飛抵達比賽地點阿利坎特。三名教練分別是彰化藝術高中蕭璜議、國立台灣體大王中原、高雄路竹高中謝明裕。