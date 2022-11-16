中華健力選手代表隊遠赴丹麥參加2022年世界男、女健力錦標賽，當地時間15日謝宗庭、黃彥慈、吳宜衡3位選手斬獲金牌。

謝宗庭是2022年世界運動會男子輕量級銀牌，本屆世錦賽他在男子66公斤級中，一路過關斬將，勇奪蹲舉銅牌、臥舉金牌、硬舉銀牌和總和金牌，其中臥舉、總和更是雙雙破長青世界紀錄。

隨後出賽的女子選手黃彥慈也不遑多讓，在女子57公斤級奪下臥舉金牌和總和銅牌，一掃今年世運會未奪牌的遺憾；最後上場的選手吳宜衡，也在男子74公斤級榮獲硬舉金牌，中華隊單日進帳4面金牌。

本屆2022年世界男、女健力錦標賽中華隊共8男7女、15位選手與賽，賽事首日（14日）就在女子47公斤級和男子59公斤級就傳來好消息，女子選手曾姿穎和劉美香分別獲得蹲舉銅牌、硬舉銅牌，男子選手吳宸霆獲得臥舉銅牌和硬舉銀牌，另一名男子選手林逸鈞更是一舉拿下蹲舉銀牌、臥舉銀牌、硬舉銅牌和總和銀牌的好成績，為我國代表隊取得好彩頭，這樣的氣勢延續到15日，在金牌順利開張。

黃彥慈（中）在2022年世界女子健力錦標賽女子57公斤級奪下臥舉金牌和總和銅牌。（體育署提供）