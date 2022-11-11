台南市文化局藝術進區活動12日晚上7時在楠西區北極殿廟埕登場，今年請來趙自強創立的《如果兒童劇團》表演《愛漂亮的烏鴉》兒童劇，提供山區假日親子同歡，號召力十足，活動預估吸引500名觀眾參加。

台南市文化局藝術進區活動上周請到紙風車劇團演出轟動地方，吸引5000多人擠爆佳里區體育公園，這周繼續往楠西區，《如果兒童劇團》12日晚上7時在楠西北極殿演出，以兒童劇《愛漂亮的烏鴉》為戲碼，提供山區民眾免費觀賞。

《愛漂亮的烏鴉》劇場描述森林裡住著各式各樣的小鳥，森林大王決定來舉辦一個鳥界的選美大賽，被選中就是鳥中之王。所有的鳥聽到這個消息，都趕緊照顧自己的羽毛，期待比賽大放光彩。但是烏鴉卻因為全身黑羽毛悶悶不樂。最後他決定搜集各種鳥類掉在河中的羽毛打造全新的自己，希望獲得冠軍。

藝術進區已舉辦12年，今年山區輪到在楠西區登場，雖然山區居民較少，文化局仍盼大家走出疫情陰霾，至少吸引300至500名觀眾到廟口同樂看戲，過一個不同的親子假日。