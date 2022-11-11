疫情肆虐3年，企業生存不簡單，要成為幸褔企業更不容易，麗寶集團旗下的麗寶建設、福容大飯店與麗寶樂園渡假區再度蟬聯「1111幸福企業大賞」金獎殊榮；麗寶集團表示，這是對麗寶集團永續經營的最佳肯定，在員工福利及制度完整之下，要讓員工有感玩樂工作不是夢。

麗寶集團以建築、營造起家，現今事業版圖橫跨多元，仍堅持從員工幸福感做起，今年福容大飯店與關係企業的麗寶建設、麗寶樂園渡假區再度蟬聯「1111幸福企業大賞」金獎殊榮。台灣最大的連鎖飯店品牌、擁15間飯店的福容大飯店表示，因應物價上漲，即日起基層員工起薪調整至3萬元，平均調幅超過6%，今年更擴大招募超過500名職缺。

福容在員工待遇方面，提供生日禮券、員工餐食、制服送洗、住宿優惠、餐飲折扣、員工宿舍、員工旅遊等福利，對於績效好的員工也給予良好的薪資獎勵；升遷制度方面，設立福容學院，以培育飯店經理人的角度，打造完善的職能教育，藉此儲備能量提升職場競爭力。

麗寶建設、麗寶樂園渡假區、福容大飯店再次蟬聯「1111幸福企業大賞」金獎殊榮。（福容大飯店提供）

位於台中的麗寶樂園渡假區，也在今年「幸福企業大賞」服務業觀光旅遊類中，獲得幸福企業金獎，員工除了可以全年免費玩樂園，親友更能同享多項好康優惠，公司也安排健身、花藝、語言等課程以及相關證照與學費的贊助，不定期也舉辦員工旅遊等活動。此外，麗寶建設致力於提供員工舒適的工作環境、完整員工在職教育訓練系統，還有生日、結婚、喬遷等禮金祝福，包含員工配偶生產都能獲得一份生育禮金。

福容大飯店目前在台灣已有北、中、南、東的環島據點，總客房數已經超過3000間，未來更計畫於5年內拓展台北圓山、南投水里、東港、嘉義、高雄、台東三仙台、澎湖馬公等7家飯店，實現「全台最美的地方 都有福容」的願景。今年也擴大徵才，預計招募客務部、房務部、餐飲部、後勤單位等，全台超過500個以上的職缺，提前布局未來所需人力。