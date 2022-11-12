台北市長柯文哲今日南下高雄，扮演「最強母雞」，為民眾黨推出的高雄市議員候選人掃街輔選，上午掃街到一半時，行經鳳山區新富路口，柯文哲眼尖發現對向車道有機車擦撞，造成其一機車騎士老翁面部擦挫傷，不時有鮮血流出。具有醫師背景的柯文哲見狀，立即下車關心老翁傷勢，隨後陪同至救護車抵達，而老翁所幸送醫後無大礙。
距離選舉日只剩14天，選情也逐漸白熱化，因民眾黨高雄選情較低迷，柯文哲今日特定抽空南下替高雄議員候選人站台、掃街拜票，上午9點45分許，車隊拜票到一半期間，行經鳳山區新富路口時，柯文哲眼尖發現對向車道有兩輛機車擦撞事故，造成其一騎士老翁面部擦挫傷，還不時流出鮮血。
具醫生背景的柯文哲下車到老翁身旁關心傷勢，而車隊上同樣具有醫生背景的高雄市黨部主委馮啟彥，鳳山區議員候選人陳妙真下車關心查看，陪同至救護車抵達，所幸機車騎士雙方送醫後無大礙。
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