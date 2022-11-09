一名網友近日私訊婦產科名醫蘇怡寧，詢問6月時無套性行為2次，4天後月經來，這樣會懷孕嗎？蘇怡寧回答現在是11月，結果對方說謝謝後就消失，讓蘇疑惑「有人知道這到底是發生什麼事嗎？」遲了5個月的訊息讓網友們紛紛猜測，「當事人是不是想問那一位讓她懷孕的？」

蘇怡寧昨天（8日）在臉書發文，非常確定這是11月收到的訊息，詢問「6/1無戴套體內射精，6/3無戴套體外射精，6/7月經來，這樣會懷孕嗎？」但6月的事情5個月後才來問，蘇怡寧只回這位網友「現在11月」，對方竟然回應「好，謝謝」，讓他更疑惑，到底是在問什麼？擔心對方是不是寫一半就失聯了，於是PO文詢問廣大網友這到底是什麼意思，「我真的很想知道，拜託了。」

婦產科名醫蘇怡寧11月收到一名網友問5個月前的問題。(翻攝自蘇怡寧FB)

此外，蘇怡寧補充解釋，有時候自己以為的月經不見得是真的月經，因為很多狀況都會出血。對於這則奇怪的訊息，網友紛紛猜測， 「可能是女友現在說懷孕了，說孩子是他的，我只能解讀這麼多」、「感覺是前女友回來找他說懷孕5個月了」、「不是…這是時空旅人？」

也有人懷疑，「月經一直沒來，終於想到6月的事嗎？」、「還是這人想問是不是那一位讓她懷孕的？」、「中間神秘的5個月去哪裡了呢」、「突然有點希望蘇醫師繼續跟她聊下去呢！」