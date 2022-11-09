益登（3048）雖因手機等通訊市場需求，加上彥陽營收助益、供應鏈轉趨順暢，助攻第三季營收達317.61億元，季增15.71％、年增8.19％，不過受限利息成本提高，單季稅後淨利為1.76億元，年減40.88％，每股純益（EPS）0.65元。

益登表示，因全球經濟環境影響，消費性電子產品終端需求趨向保守，電子產業鏈呈現持續調整庫存狀態，且財務成本支出大幅增加影響公司的獲利表現。公司將持續與原廠、客戶等供應鏈上下游緊密合作，控管庫存並確保供應鏈順暢，以因應市場供需變化。

益登累計前三季營收達882.72億元，年成長14.19％，稅後淨利則為7.6億元，年減5.21％，EPS2.89元。益登10月營收則持續站穩百億元大關，達105.83億元，年增15.13％。

展望未來，公司將持續拓展具備潛力的新興應用和技術，包括推廣第三類半導體元件，例如碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN）等應用，藉由其小體積、高效能的特性，可望助力消費、車用、工業、基礎設施等各式電子產品具備優異的效能優勢。此外，隨5G、網通等新技術與規格的更新換代，進一步帶動資料中心、雲端、大數據處理、5G與相關網路設備升級等領域的需求。

在環境、社會及公司治理（ESG）方面，益登持續強化公司治理以維護股東權益，提供符合對環境安全及無害的產品以降低環境的負面衝擊，關懷員工以照顧身心健康安全並積極參與公益等，達成企業永續經營的目標。