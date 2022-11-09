【立綱氣象報報】東北風強度減弱 早晚涼騎車要保暖

隨著台灣附近的水氣減少，今日各地都有陽光露面，各地也出現30度高溫，氣象局指出，明日天氣會和今天相似，西半部有機會出現31度高溫，而基隆北海岸、宜蘭、花蓮，仍要提防較大雨勢，預估下周一迎來下一波東北季風，屆時有機會出現19度低溫。

氣象主播戴立綱表示，隨著北方高壓東移，風向逐漸轉為東風，明日清晨、傍晚會為各地帶來零星水氣，本周五到下周日（11/11～11/13）各地天氣晴朗，下周日深夜東北風增強，溫度略降，下周一（11/14）過後，又會是「東山飄雨，西山晴」的天氣。

氣象局指出，明（10）日各地低溫約20至22度，西半部溫暖偏熱，最高溫有31度。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日迎風面的大台北、東半部的雲量增加，降雨機率提高，要注意零星降雨，尤其基隆北海岸和宜花地區的雨勢更為顯著，東北部也有局部大雨機率。到了桃園以南則是多雲到晴、陽光露臉，只有北部山區有些零星降雨。

明日溫度方面，早晚各地低溫約20至22度，感受稍涼，白天高溫在東半部，約27、28度，西半部則有機會來到溫暖偏熱的28至31度，中南部日夜溫差大，且夜晚清晨要特別注意局部霧或低雲，會影響能見度

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，周五下半天到下周日白天（11/11～11/13）各地皆有陽光，而周六（11/12）是本周最溫暖的一天，預估下周日晚間到下周三（11/13～11/16），北台灣低溫下探19度，而高溫也明顯下降，大約為23至24度。