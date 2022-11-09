不要到退休時才發現財務缺口超過20％。美國精算學會研究部董事總經理Richard Dale Hall，9日在台灣人壽銀髮金融論壇上表示，在調查亞洲主要國家民眾對退休準備的看法時，發現有54％受訪者後悔沒有及早準備，有80％發現自己的退休儲蓄存在20％以上的缺口，且退休後可能要活比預留存款更久的時間。

Hall並表示，保險公司在因應高齡退休議題上，應可提供更安全、保本的計畫，即在提供保障之外，亦有一定的投報率，保戶活著時用不完，就留給遺族繼承。

證基會董事長林丙輝亦表示，銀髮是金融業未來很大的市場，2025年時，台灣每七人就有一人可能需要長照，每12人中可能有一人失智，且勞保年金等都面臨改革，民眾應透過商業機制為自己準備退休金、長照費用，甚至運用以房養老等。

林丙輝表示，政府此時應要祭出相關誘因，如租稅抵減或扣除額，過去政府以租稅公平為由，沒有給予商業年金險等所得稅扣除額，但這是有遞延效果，無論高資產者或有生產力者，在有收入時為自己預留保險，未來就可減少健保、社會福利的負擔，「現在作，相當有必要性。」

保發中心副總鄭淑芳亦指出，2021年台灣民眾共投保8,000多萬張健康險，很多都是住院日額或實支實付醫療險，但26％投保日額在1千元以下，56％在2千元以下，實支實付額度亦不足，建議健康險應趁年輕、保費便宜時規劃，且要定期檢視，增加保障。