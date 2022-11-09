千附精密（6829）9日公布今年前三季財報，累計今年前三季合併營收約14.42億元，年增9.27％，因半導體設備零組件營收增加，及光電設備零組件毛利率提升，稅後純益約3.22億元，年增65.74％，EPS 5.56元，高於去年同期3.75元。

千附精密今年前三季營業毛利率為33.16％，高於去年同期毛利率28.63％，使得營業毛利4.78億元，年增26.57％。千附3月11日上櫃，雖股本增加，但今年前三季EPS5.56元，仍高於去年同期3.75元。

千附精密說，9月與10月營收表現不佳，主要是受到面板設備投資趨緩所致，但11月起，有機發光二極體（OLED）新設備陸續出貨，營收將逐月回升。

千附精密說，公司半導體設備零組件需求持續暢旺，目前並無受到半導體庫存去化影響，預期營收仍將逐季提升。

至於千附精密新購置嘉義縣馬稠後園區土地，預計明年交付，2025年底前完成量產，主要將作為半導體設備零組件生產之用。