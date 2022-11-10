智崴(5263)與知名德國霍肯海姆賽道(Hockenheim-Ring GmbH)簽訂頂級賽車體感模擬設備合作協議，智崴的模擬設備明年將於霍肯海姆賽道全新迎賓中心啟用。這座高端體感設備透過智崴獨家專利六軸平台並搭載微型LED球型螢幕，能夠呈現極度細緻的體感回饋以及高還原度的視覺體驗，大幅提升玩家的五官感受，打造具深度沉浸式的虛擬賽車體驗。

霍肯海姆賽道為全球著名的賽道之一。自1932年賽道開通以來，許多一流國際賽車賽事如一級方程式(Formula One)等都曾在此賽道上舉行。

擁有12萬個看台座位的霍肯海姆賽道，每年來客數約70萬人，除了賽車比賽外，該賽道同時也作為舉辦大型活動的場域，無數汽車相關研討會和展覽都在此舉行。

過去兩年疫情期間，虛擬體驗市場有顯著成長，越來越多賽車手加入線上虛擬賽車的行列，各大車廠及一級方程式亦開始重視並舉辦racing eSports線上競賽，獲得大量粉絲的關注。隨著全球各地疫情解封，賽事場地及娛樂中心的營運業者為了希望將線上賽事延伸至線下的活動，頂級的賽車模擬體驗將會是業者吸引賽車愛好者、創造社群討論度的新元素。而智崴集團所研發的體感模擬技術便提供了市場最好的賽車模擬設備，讓玩家能享受駕馭賽車的快感，不必擔心賽道上的風險，也讓更多遊客都有機會親身體會賽車的情境。

此頂級體感設備將於2022年11月於主題樂園界年度最大盛事國際主題公園暨遊樂設備展（IAAPA Expo）首次公開展出，並於2023年在霍肯海姆賽道迎賓中心正式啟用，為遊客帶來耳目一新的賽道體驗。