明天各地多雲到晴，僅宜、花和大台北山區有局部短暫雨。目前位在菲律賓東方海域的熱帶性低氣壓，最快將在周四發展成今年第22號颱風「奈格」，北部、東半部地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」警告，歐洲模式預估未來10天，降雨集中在周六（29日）至下周三（11月2日），「紫到發黑就是最劇烈的地方」！

氣象主播戴立綱說明未來天氣。（中視新聞）

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，未來降雨狀況、空間分布仍要視準奈格的最終路徑而定，還有不小的調整空間，不過下周日（30日）到下周二（11月1日）期間，「不管在台灣的哪裡有安排野外活動，無論是登山、戲水、露營、溯溪，請盡量避免！」

氣象局說明明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天白天溫暖，早晚涼，各地大多為多雲到晴、陽光露臉的天氣，只有宜、花地區及大台北山區有局部短暫降雨，午後在南部山區也有些零星短暫陣雨，不過雨勢不明顯，降雨範圍小、也較短暫。

溫度方面，清晨各地低溫普遍為19至21度，局部溫度還會再更低一些，白天溫度上升，感受溫暖微熱，北部及宜、花高溫為26至28度，中南部及台東為28至31度，日夜溫差較大，尤其在中南部地區更明顯，晚上隨著東北風增強，水氣逐漸增多，桃園以北及東半部地區降雨機率增加，開始出現些零星降雨。

氣象局分析，周五、周六水氣逐漸增多，桃園以北及東半部降雨機率增，有局部短暫陣雨，其中周六在東北部地區有較大雨勢出現的機率，而其他地區仍為多雲到晴；下周日至下周二熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島水氣再增多，降雨較明顯、持續，有局部大雨發生的機率，不過影響尚待觀察。