國民黨新竹市長候選人林耕仁、議長許修睿、市議員候選人何志勇以及新竹市黨部發言人黃靜茹，11日於林耕仁競選總部舉行「智慧新竹 前進元宇宙」記者會，盼藉由新竹市得天獨厚的環境，打造與國際接軌的新竹元城市。

許修睿表示，新竹的地理位置特殊，呼籲積極推動科技導入城市治理，讓新竹成為一個名副其實的科學城，解決交通、醫療等問題，新竹市的願景要智慧新竹，前進元城市來落實。

何志勇說，未來40年台灣要持續引領世界，應以竹科為核心，打造「桃竹竹」三城合一的元城市，成立新竹市政府專案推動小組、法人機構、籌組經費來推動，鼓勵元宇宙相關科系、教學、沉浸式體驗學習中心，推動教育應用，藉由虛擬實境促進觀光。

何志勇強調，元城市應擴大至九城論壇及世界元宇宙城市聯盟，連結姊妹市及友好城市，定期舉辦國際元城市會議，與國際接軌，並促進產官學研合作對話，結合竹科、國內領導廠商及學者專家，促進國內產官學研等跨領域對話，不只是倡議元宇宙，而是提出方案具體落實。

林耕仁表示，過去40年新竹有竹科，成為最耀眼的科技城市，他認為元宇宙是全球科技創新的發展趨勢，要打造新竹元城市，必須將智慧科技落實，結合國內領導廠商和學者專家，帶動國內產官學研多領域的合作對話環境，並透過國際合作與交流，讓新竹領先全臺灣，成為華人世界的智慧科技城市。

林耕仁也強調，數位轉型牽動新竹能否實現優質教育、智慧交通、多元照顧和健康永續等政見承諾。智慧新竹以及元宇宙科技城市的推動，能讓新竹科技再前進，接軌國際，掌握產業商機，為新竹擘畫更美好燦爛的未來。