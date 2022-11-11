近期1項研究顯示，曝露於過多的紫外線並不是皮膚癌的唯一危險因子。這項研究認為，魚類與皮膚癌之間關係密切，吃魚可能會增加罹患皮膚癌的可能性，尤其是黑色素瘤。

布朗大學（Brown University）和國家癌症研究所的研究員對491,367名50到71歲美國成年人的飲食習慣進行了為期15年的監測，並根據他們食用魚類的情況，評估了罹患皮膚癌的風險。

從研究中發現，每週食用約2份魚類的參與者，罹患黑色素瘤的風險比食用較少魚類的參與者高了22%；吃比較多魚類的參與者，發生異常皮膚細胞的風險則增加了28%，這些異常皮膚細胞可能是癌症的前兆。

團隊成員 Eunyoung Cho推測，這可能歸因於魚類中的汙染物，例如多氯聯苯、二噁英、砷和汞等。不過，研究中沒有調查參與者體內這些污染物的濃度，因此，還需要進一步的研究來證實這種關係。

值得注意的是，參與者的魚攝取量只是在研究開始時計算的，但監測的時間長達15年之久，參與者的飲食習慣可能在研究過程中發生了一些變化。另一個要注意的點是，缺乏參與者中黑色素瘤危險因素的數據，例如痣數、曬傷史、日光照射和其他行為等，因此還需要更深入的研究才能使結果更具可信度。

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