氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今(12日)晨真實色衛星雲圖顯示，金馬及西半部有局部濃霧。各地幾無降雨。

吳德榮表示，最新(11日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(12、13日)兩天乾空氣籠罩，各地晴朗穩定，「晝暖如夏」、各地區最高氣溫將推升至33、34度，「夜涼如水」，日夜溫差大；金馬有「平流霧」，西半部的局部「輻射霧」、夜濃晝散，皆應注意。今日各地氣溫：北部19至33度，中部21至34度，南部21至34度，東部19至32度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明晚起受東北風影響，大台北東側及東北部轉有局部短暫雨，下週一至週三(14至16日)大台北及東半部有局部短暫雨，局部地區有較大雨勢；桃園以南仍為晴時多雲的天氣。冷空氣雖不強，北台仍轉涼，中南部氣溫稍降。下週三下午起至週五(18日)東北風減弱，天氣好轉、氣溫漸升。