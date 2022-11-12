國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，民進黨台北市長候選人陳時中在有權力的時候就在亂搞，包含疫苗、口罩、快篩之亂，還說打人喊救人；陳時中表示，「別人在忙，他在噴口水」；至於口罩之亂，他說，「請問講這個話的人良心何在？」

民進黨台北市長候選人陳時中辦公室今召開「每日一挺 女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」；陳時中受訪，被問到蔣萬安對於防疫、口罩相關質疑頗為不以為然。

他說，在整件事情裡，蔣委員到底在立法院替人民做了多少事情？別人在忙，他在噴口水。

他說，當初口罩的時候，廠商多麼辛苦，在過年期間，幾乎都沒有睡，拚命要趕在過年後，能夠讓口罩實名制快速上路。口罩缺乏大家都知道，之前大部分都在中國生產，那時生產線在中國沒有辦法移回來，而中國也停止出口，台灣當然要自己製造，在最短時間把口罩做出來。

陳時中表示，如果連這樣都要說口罩之亂，請問講這個話的人良心何在？