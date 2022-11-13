民進黨新北市長候選人林佳龍陣營堅持要申請板橋區運路舉辦選前之夜，國民黨主席朱立倫痛批，民進黨和8年前玩一樣套路，在創造政治議題、創造悲情。林佳龍今（13）日上午表示，8年前朱立倫打壓游錫堃，今天侯友宜打壓林佳龍，這就是執政者的傲慢跟專權。

林佳龍說，國民黨在新北市已經執政17年，每次板一廣場他們都先占，而且黑箱作業、球員兼裁判，不管是朱立倫或侯友宜重複的發生，竟然不是反省檢討跟改進，8年前朱立倫打壓游錫堃參選市長，甚至8年後的今天，侯友宜也來打壓我們的選前之夜。

林佳龍表示，提醒朱立倫先生，8年前你們強力的打壓游錫堃，讓他無法辦選前之夜，結果選票開出來，很多的人都想要教訓朱立倫；同樣8年後，侯友宜市長一樣打壓林佳龍，選民的眼睛是雪亮的，大家都看見。

林佳龍指出，以昨天國民黨辦的造勢活動，基本上號稱5萬人，比4年前侯友宜的選前之夜3萬人還多，可是完全沒有溢出板一廣場，同仁也有掌握所有的照片、影片，也會來公佈，跟它相隔一定距離的區運路，以前在選前之夜也都是可以辦活動的，所以我們會透過呈現客觀的資料，來訴諸選民的支持，不論如何，集會結社是憲法保障的人權，我們選前之夜還是會在原地、區運路附近辦活動。

林佳龍痛批，侯市長你的威權心態、做法，導致的行政獨裁，已經引起民怨，不只對恩恩案、對被警察暴打的黃先生、對被你拆掉的很多工廠的企業家、員工，一再呈現這是霸道的做法，我們選民只有透過自己手中的選票，讓政治人物可以學會謙虛、可以尊重人權。