高雄64歲謝姓老翁，日前見路邊有YouBike單車未上鎖，萌生竊意將車騎走，後來遇到警方巡邏時，心虛左顧右盼，反而遭到警方懷疑盤查，當警方問到單車去哪裡借車刷卡時，謝翁竟回「借車還要刷卡？｣，立刻露餡讓警方哭笑不得，全案依竊盜罪移送法辦。

11日下午4時許，三民二分局民族派出員警巡邏行經鼎華路段時，發現謝翁騎著YouBike單車四處東張西望，還不時回頭往後看，員警見謝翁行徑非常可疑，於是見狀上前盤查。

檢查證件過程中，員警隨口詢問謝姓老翁「單車去哪裡刷卡借的？｣，謝翁眼睛睜大，表現訝異回覆「借單車還要刷卡喔？｣，他向員警表示，在10日下午騎車到自由二路時，因機車沒油，見路邊超商前有YouBike單車，以為公用單車是免費騎的，才會擅自騎走，到附近加油站買油。

員警隨即詢問YouBike公司，YouBike公司表示單車10日於自由二路失竊，經核對謝翁單車編號和YouBike公司提供失竊編號相符，於是員警依竊盜罪現行犯，將謝翁逮捕移送高雄地檢署偵辦。