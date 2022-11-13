「魔獸」霍華德（Dwight Howard）抵台效力職籃T1桃園永豐雲豹，將可能將觸發一連串大咖球星加盟的效應，今（13）日中午台南台鋼獵鷹才證實已經與「甜瓜」安森尼（Carmelo Anthony）展開接觸，沒想到不久後又有1支T1隊伍台中太陽，也有洽詢前NBA球星的消息，總經理汪蔚傑透露，球團已經有爭取「小刺客」艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）及「舞王」史蒂芬森（Lance Stephenson）的動作。

霍華德加盟桃園雲豹震撼台灣籃壇，台中太陽今日作客台灣啤酒英雄主場天母體育館，賽前汪蔚傑就透露，在霍華德宣布來台之前，自己已經和艾塞亞湯瑪斯洽談至少3周到1個月，直到前天都還在爭取他的加盟。

艾塞亞湯瑪斯上賽季在NBA仍有著平均8.4分的水準，汪蔚傑認為以他的身手，在台灣一場拿到30到40分不是問題，「他來台的身價可能直逼霍華德，球隊也需要有一組專屬人馬來照顧他，因此一切都還在努力當中。」而除了艾塞亞湯瑪斯之外，史蒂芬森也是球團鎖定的人選，「球隊禁區高度沒有問題，後場是比較需要補強的部分，2人也相當適合太陽的體系。」

霍華德來台不只受到國內關注，就連NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）也知道T1的存在，他也提到霍華德願意抵台效力，相信未來會有更多NBA球員加盟台灣球隊。