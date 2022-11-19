桃園永豐雲豹重量級球星「魔獸」霍華德今日在台初登場，將以先發中鋒之姿迎戰新北中信特攻，會打出什麼數據令人期待，賽前中信特攻總教練李逸驊已經嗆聲，要將霍華德得分限制在20分以下，確實本場比賽霍華德首節前半段遭到對手嚴防伺候，始終無法開張首分，不過終於在首節剩下1分34秒，霍華德在高位拿球之後，輕鬆踩進禁區晃過中信特攻中鋒「大房東」曾文鼎，以一記左手挑籃拿下個人在台灣T1聯賽首分，首節打完之後霍華德攻下2分，桃園雲豹以28比40，12分之差落後給中信特攻。
桃園永豐雲豹重量級球星「魔獸」霍華德今日在台初登場，將以先發中鋒之姿迎戰新北中信特攻，會打出什麼數據令人期待，賽前中信特攻總教練李逸驊已經嗆聲，要將霍華德得分限制在20分以下，確實本場比賽霍華德首節前半段遭到對手嚴防伺候，始終無法開張首分，不過終於在首節剩下1分34秒，霍華德在高位拿球之後，輕鬆踩進禁區晃過中信特攻中鋒「大房東」曾文鼎，以一記左手挑籃拿下個人在台灣T1聯賽首分，首節打完之後霍華德攻下2分，桃園雲豹以28比40，12分之差落後給中信特攻。
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