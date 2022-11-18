「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台效力，帶動全台民眾「瘋籃球」，桃園雲豹主場先前釋出4主場共6萬張的門票，不到5分鐘便已全數售完，而為了顧及民眾搶不到票的遺憾，桃園雲豹昨（17）日公布特種S區的售票資訊，就算季票價格高達16萬8千元，在今（18）早9點開賣40分鐘內還是橫掃一空。

桃園雲豹球團昨日表示，購買特種S區季票的民眾，可以欣賞整季15場雲豹主場賽事，位置則是設在球員席對面的場邊，而購買的球迷可獲贈「霍華德親簽場邊椅」一張，不過限量只有70席。

雲豹球團還將會另外售出單場特種S區門票，每場也是限量120席，票價5212元新台幣，僅限於現場購票，每一場主場進場前30分鐘開賣，購票者可獲贈一張實體紀念票。

球團今日9點開賣特種S區的季票，雖然不至於到秒殺那樣誇張，但依然不到40分鐘就全數完售，雲豹球團估計將進帳1764萬，若加上單場門票同樣場場銷售一空，也將入帳939萬1600元新台幣，等於雲豹將會在主場賽事賺回高達2702萬1600元新台幣，如果以霍華德1個月至少來到20萬美元（約622萬8507元新台幣）的月薪來計算，將可至支付他4個月的薪資。