民眾黨新竹市長候選人高虹安再被爆出詐領助理費的相關帳目曝光。民進黨立法院黨團總召柯建銘，今天凌晨在臉書發文表示，高虹安是70多年來台灣選舉史上最離譜的人，更直批高虹安的辦公室是「道德廢墟、犯罪中心」。

柯建銘表示，高虹安從資策會以來爆發多起官司，不過高虹安一但被罵就轉移焦點，都怪罪給國家機器，攻擊對手，但現在發生的事都是自己被爆料，不是民進黨操作的。

柯建銘說，高虹安是最壞的道德示範，台灣民主價值、道德、所有一切都受到高虹安嚴重的挑戰底線。所以才叫她引咎辭職、退出選舉是對台灣社會做最大的贖罪。柯建銘認為，選前絕對沒有國家公權力介入，國家公權力是在選舉後面，直指高虹安帶罪參選，就算當選了市長任期也做不完，「投給高虹安就等於投廢票」。

柯建銘指出，新竹市已經在懸崖邊，呼籲民眾支持會做事有擔當、誠懇可信賴、專業認真的民進黨新竹市長候選人沈慧虹，讓沈慧虹帶領新竹市這個團隊，繼續向前走。