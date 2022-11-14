效力樂天金鷲的台灣好手宋家豪今年休季期除了跟以往一樣進行自主訓練外，也嘗試不同項目運動，他透露自己最近都跟味全龍廖任磊打高球，「希望能從中學到一些棒球中學不到的東西，或許能產生一些不同的思維。」

宋家豪結束球季後返台，經過短暫休息後開始進行自主訓練，訓練之外也做些新嘗試，「季中比較少機會可以去嘗試其他活動，所以利用季末去看看不同的領域。」

近期宋家豪開始與廖任磊一起打高球，他說：「高球時間拉比叫長，慢慢走、看不同風景，或許也能從中想到一些不同思維。」至於現在打幾桿？小宋不好意思的笑說：「還太糟了，最好也還有3位數，先不要說，不然不好看。」

宋家豪誇讚廖任磊小白球打得比自己好，「一定要找一個標竿讓我學習，不然找一個一樣爛的沒機會學習，大家可能都在撿球。」

他也透露，之前在日本時曾與樂天隊友一起打球，「但他們都太強了，跟他們打我壓力很大。」他指出，則本昂大、辛島航都很厲害，「最厲害的應該是岸孝之，但我沒跟他打過，只聽他們在講。他們開球都開好遠，我大概要2桿才能追上他們1桿，他們都在標準桿的成績。」