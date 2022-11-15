弘光科大落實SDGs，獲國家企業環保獎銀獎，校長黃月桂(右)接受環保署長張子敬(右)頒獎。(弘光科大提供)

全球歷經疫情衝擊下，永續發展更加成為各界關注焦點。弘光科技大學落實聯合國永續發展目標(SDGs)，積極推動節能減碳，推動環境保護工作成效獲得國內外肯定，15日榮獲第四屆國家企業環保獎，並接連獲得台灣永續能源研究基金會2022年企業永續報告類金獎、英國標準協會永續韌性傑出獎，是全國唯一連續獲得三個國內外永續發展大獎的科技大學！

國家企業環保獎15日舉辦頒獎典禮，由校長黃月桂代表領獎。黃月桂說，該獎項為促進企業善盡社會責任，推動環境保護工作所設立，今年邁入第四屆，學校今年獲得銀獎，且已經連續四年得獎，顯示全校師生持續落實永續發展、共同提升生活環境品質、推動環境保護的行動，獲得國家肯定。

黃月桂表示，以2010年為基準起算，學校已在2021年減碳30％，並承諾在2030年達成碳中和50％，2050年達成碳中和100％的理想。學校進行能源耗用、廢水、廢棄物、毒化物減量的相關對策，實施節能減碳、汰換高耗能設備、建構水回收再利用設施。

弘光科大於110年度總節電149萬度，減碳750公噸二氧化碳，以110年度全台每戶平均每月用電量約352度計算，換算下來，一年等於節省352個家庭用電量。新建校舍時導入最新環保省能空調系統，規畫R410變頻空調系統，全棟空調溫度由監控室統一控管，每月電費比其傳統空調系統明顯下降。

黃月桂指出，弘光採綠建築設計避免西曬，以面南採光為特色，建築外牆設置充足且造型優美的遮陽設備，有效阻絕太陽輻射熱，戶外步道與建築立面照明採用節能的LED燈具，廁所內全面設置電子感應節水設備，每一個設施皆為節能永續而設計。

黃月桂強調，學校從86學年度引入品質管理策略，包含ISO標準、QCC品管圈、內部稽核制度、品質獎競賽，結合企業界的品質管理與大學教育的經營本質，全面提升行政效率與品質，凝聚團隊合作能量，維持校務評鑑績優的成果，才能一次連續獲得三個國內外獎項。