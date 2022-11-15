「可以給我一口棺材嗎？」！台中有3兄妹與81歲母親住在一起，哥哥是身障人士，平時由妹妹幫忙照顧，其妹妹也一手包了家中的生活費與房租費用，家裡面還有最小的弟弟，平時打零工補貼家用；然而，81歲母親在12日過世，3兄妹家中經濟困難無法幫母親下葬，便將遺體放置家中伴屍3天，直到最小的弟弟上網求助基金會幫忙，才順利將母親下葬，完成後事。

本月12日台中有名81歲老婦因病在家中過世，3子女無力辦理母親後事，只能在租屋處放置床墊，3兄妹就此陪伴母親遺體睡了3天；據基金會董事長張雪如表示，老婦的生活費、房租由女兒幫忙負擔，也要同時照顧有身障的哥哥，家裡面還有最小的弟弟，平時會打工補貼家用開銷，然而，在母親過世後，3兄妹將媽媽遺體放在房間內，但因為無力辦理喪葬便伴屍3天。

張雪如回想起，打零工的弟弟上網找到基金會的聯絡方式，並來電尋求幫助，其開口第一句話是「可以給我一口棺材嗎？」，事後，透過基金會人員了解後，便向弟弟表示不用擔心，基金會會負責所有的喪葬費用，並且，另外也請志工將老婦遺體先移至殯儀館，今(15)日，老婦在志工們的幫助下，順利走完人生最後一程。