美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）發布年度報告指稱，香港的司法制度愈加貼近大陸。香港特區政府16日凌晨發表聲明強烈反駁，指報告再次對香港特區做出惡意詆毀和政治攻擊，並促請美國立即停止歪心干涉香港特區的事務。

香港星島網報導，USCC報告表示，香港進一步受北京控制，而變得孤立。港府安全部門按北京指示，持續控制香港自由，讓香港人的生活受重大影響，導致許多港人移民。香港的司法制度愈加貼近大陸，而《香港國安法》案件需由指定法官審理，也削弱司法獨立。

據了解，USCC負責監督和調查美國與中國之間的國家安全和貿易問題，是美國政府於2000年10月通過國會授權設立的機構，成員由兩黨國會議員任命，每年發布年度報告，被認為是美國國會與白宮決定美中政策的重要指南。

港府回應稱，報告針對香港特區選舉制度做出不符事實的抹黑，強調政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，任何人士只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，進入特區管治架構。選舉制度絕對符合「一國兩制」原則和香港的實際情況，有利於維護居民的民主權利及香港民主發展，更有利於保持香港的長期繁榮穩定。

港府批評說，報告利用不符事實的藉口惡意詆毀《香港國安法》，以及在《基本法》第23條立法建議仍未公布前，便試圖抹黑。港府重申香港享有獨立的司法權和終審權，特區政府維護市民受法律保障的權利與自由，包括香港居民和海外人士都不會誤墮法網。