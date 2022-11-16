英國首相官邸今日稍早宣布，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）原定16日下午在印尼峇里島的二十國集團（G20）峰會期間，與中國國家主席習近平舉行中英元首會晤，但基於「行程安排」原因，會晤行程已被取消。據傳是因為蘇納克今日上午參加了一場有關波蘭遭飛彈攻擊的緊急會議，在時間安排上有壓力。

在唐寧街發言人宣布消息前，英國《衛報》副主編艾爾格特（Jessica Elgot）在推特發文稱：「英中元首會談今天下午被取消了，據說是因為今天上午舉行有關波蘭受飛彈攻擊的緊急會議後，在時間安排上有壓力」。她還說，此次會晤行程的取消，將給有意重啟英中關係的蘇納克帶來打擊。

對此，中國外交部回應，目前沒有可發布的消息可提供，但中國致力於在互利的基礎上推動中英關係穩定健康發展，希望英國能與中國朝著這一共同目標一道努力。

英國首相官邸在今日一份聲明中表示，蘇納克原定會在會晤中敦促在兩國之間建立「坦誠和建設性」的關係。蘇納克在接受媒體訪問時也說，如果各國想要解決公共衛生、俄烏戰爭、修復全球經濟、氣候變遷等全球性的挑戰，就必須與中國進行對話，作為解決這些挑戰的努力。