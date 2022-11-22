中國疫情持續升溫，以及隔夜中概股表現疲弱，周二香港恆生指數盤中跌0.66%，報17539.17點，稍早前一度跌至17411點。國企股(H股)跌0.83%，報5952.02點。

恆生科技股指數暫跌1.05%，美團跌5.57%，跌幅最大，其次為嗶哩嗶哩跌5.1%。

生技股指數跌1.7%，亦表現疲弱。藥明生物目前跌約1%，信達生物跌2.6%。

萬國數據上季虧損擴大，目前股價下跌1.5%，稍早前一度大跌近6%。

隔夜特斯拉股價創下近兩年新低，相關概念股贛鋒鋰業、敏實、億和同步走低。中國新能源車概念股亦表現疲弱，小鵬目前跌4%，比亞迪跌1.0%，理想汽車和蔚來跌逾2%。

隔夜特斯拉股價重挫6.84%，由於尾燈偶會失靈，該電動車大廠上周末宣布將在美國召回30多萬輛2023年款的Model 3，以及2020至2023年款的Model Y。此外，中國疫情升高，對中國業務比重較大的特斯拉亦帶來壓力。