被稱為台版晶片法的《產業創新條例》第10之2條修正草案，行政院擬在17日排入會議程審議，一旦修法通過，最快預計於明年上路，根據草案，透過新增租稅獎勵措施，對位居國際供應鏈關鍵地位的公司提供研發及設備投資抵減，其中前瞻研發支出抵減率高達25％，為產創最高抵減。

經濟部指出，台灣長期在全球產業供應鏈存在緊密的合作關係，「我國產業之獨特性與不可取代價值，已成為國際經貿鏈結之後盾」；在全球供應鏈走向區域化及產業鏈進行重組之際，台灣產業需因應新競合情勢並持續扮演要角，進而鞏固並提升我國關鍵產業在國際供應鏈的地位。

經濟部表示，在一連串全球重大事件干擾全球供應鏈運作下，各國基於強化產業韌性與國家安全考量，發布關鍵產業發展政策，強調供應鏈自主與穩定，爭取次世代技術主導權，透過鉅額補貼或擴大租稅優惠，增加國內生產並吸引國際企業的投資。

根據產創條例第10條之2草案，針對「於中華民國境內進行技術創新，且居國際供應鏈關鍵地位之公司」，符合一定條件者，給予25％前瞻研發支出抵減及5％先進設備抵減；兩抵減各自上限為不得超過當年度營所稅30％，兩項合計則為不超過50％。

在條件方面，申請公司須符合3大條件。第1，須比照OECD最低稅負制，有效稅率需在15％以上；第2，同一課稅年度內之研發費用與研發費用占營收比率（研發密度）達一定規模，設備投資也須達一定門檻，規模將於子法訂定；第3，近3年內無違反環保、勞工或食安相關法律且情節重大情事。